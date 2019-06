Messico: governo annuncia indagine approfondita su rete trasporto illegale migranti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riunioni sono parte del pacchetto di iniziative prese da Città del Messico per onorare l'accordo migratorio stretto il 7 giugno con il governo degli Stati Uniti. L'idea è quella di mostrare agli Usa - entro i prossimi 45 giorni - che con questo piano si è quanto meno in grado di invertire la tendenza e far diminuire i flussi. Nel caso di insuccesso, le parti torneranno a sedersi al tavolo per esaminare nuovi possibili strumenti. Si sta procedendo allo spiegamento degli elementi della Guardia Nazionale (Gn), il nascente corpo di sicurezza voluto dal presidente Lopez Obrador come elemento centrale della nuova strategia nazionale contro la violenza. Gli effettivi verranno dispiegati su tutto il territorio nazionale e rafforzeranno i punti resi più sensibili dai flussi migratori, a partire dalla frontiera sud con il Guatemala. I centri di accoglienza dei migranti che al momento non contano con personale sufficiente, sono stati "irrobustiti" con altri 825 elementi, mentre il personale del ministero del Benessere sociale è stato inviato nello stato del Chiapas per attivare i piani di intervento sociale a favore dei migranti. (segue) (Mec)