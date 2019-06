Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L’assessore all’Urbanistica Luca Montuori partecipa all’evento “La Città in una Casa – La Casa dell’Architettura è aperta alla cittadinanza”.Casa dell’Architettura, piazza M. Fanti, 47 (ore 16)REGIONE- L’assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa alle celebrazioni dei funerali di Vincenzo Eleuteri delegato del comune di Rocca di Papa.Rocca di Papa, chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo (ore 15:30) (segue)(Rer)