Decreto Crescita: Capitanio (Lega), detassazione tra priorità assolute

- La detassazione, la spinta agli investimenti e la semplificazione "sono e restano tra le priorità assolute della Lega". Lo ha detto il deputato della Lega, Massimiliano Capitanio, commentando l'approvazione del decreto Crescita da parte della Camera. "Confermiamo il nostro impegno in questo senso per dare una boccata d'ossigeno a cittadini contribuenti e imprese. Nel provvedimento prevediamo numerose misure fiscali - aggiunge Capitanio - tra le quali: semplificazione della mini Ires, possibilità per le Pmi di ottenere un maxi sconto da investire in beni strumentali nuovi, maggiorazione al 130 per cento dell'ammortamento degli investimenti in beni strumentali fino a due milioni e mezzo di euro, taglio di 600 milioni l'anno delle tariffe Inail dal 2023, aumento della deducibilità dell'Imu per negozi, capannoni e laboratori nella misura del 50 per cento per il 2019, 60 per cento per il 2020 e 2021 e 70 per cento per il 2022". (segue) (Com)