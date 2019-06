Decreto Crescita: Capitanio (Lega), detassazione tra priorità assolute (2)

- Inoltre, aggiunge Capitanio, per chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 "si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile, si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore, regime esteso anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal 2020, con l'introduzione di maggiori agevolazioni fiscali per altri cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni. Dalle parole ai fatti: la crescita del nostro paese passa anche da misure concrete e di buon senso come queste alle quali si aggiungono quelle per spingere gli investimenti, aumentare il Fondo di garanzia per le Pmi - incentivare i negozi di vicinato commerciali e artigianali, prorogare la Rottamazione-Ter - che ha registrato oltre un milione e 700mila adesioni portando alle casse dello Stato ben 21 miliardi di euro, rimborsare i risparmiatori truffati dalle banche e semplificare la vita di cittadini e imprese abolendo una miriade di obblighi", conclude Massimiliano Capitanio. (Com)