Usa: Trump rinnova dichiarazione di emergenza nazionale per Corea del Nord

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinnovato la dichiarazione statunitense di emergenza nazionale per la Corea del Nord, rilasciata per la prima volta dal presidente George W. Bush nel 2008. Lo si apprende da un comunicato rilasciato oggi dalla Casa Bianca. "L'esistenza e il rischio di proliferazione di materiale fissile utilizzabile dalle armi nella penisola coreana e le azioni e le politiche del governo della Corea del Nord continuano a rappresentare una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti", si legge nella dichiarazione. Per questo motivo Trump ha ribadito che l'emergenza nazionale deve continuare ad essere in vigore oltre il 26 giugno. "Pertanto, in conformità con la sezione 202 (d) del National Emergencies Act, sto continuando per 1 anno l'emergenza nazionale rispetto alla Corea del Nord dichiarata nell'Ordine esecutivo 13466", ha dichiarato Trump.(Was)