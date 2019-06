Usa-Nicaragua: Tesoro sanziona 4 funzionari governativi nicaraguensi per presunti abusi diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche a quattro alti funzionari del governo del Nicuaraga per aver impedito ai cittadini del loro paese - che chiedono le dimissioni del presidente Daniel Ortega - di esercitare alcune libertà fondamentali. "L'azione odierna si rivolge ai funzionari del governo nicaraguense che perseguitano i cittadini del Nicaragua che esercitano le loro libertà fondamentali, promulgando leggi repressive, mettendo a tacere i mezzi di informazione e negando assistenza medica al popolo nicaraguense", si legge in un comunicato del dipartimento del Tesoro diffuso oggi. I quattro cittadini nicaraguensi nominati sono il presidente dell'Assemblea nazionale del Nicaragua, Gustavo Porras Cortes; il capo dell'agenzia di telecomunicazioni statale, Orlando Castillo Castilloil ministro della salute, Sonia Castro Gonzalez e il ministro dei Trasporti, Oscar Mojica Obregon. (segue) (Was)