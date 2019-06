Usa-Nicaragua: Tesoro sanziona 4 funzionari governativi nicaraguensi per presunti abusi diritti umani (2)

- "Gli Stati Uniti inviano un messaggio inequivocabile al presidente Ortega e al suo circolo ristretto: sosteniamo con il popolo nicaraguense le loro richieste di riforma e il ritorno alla democrazia", ha dichiarato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligenza finanziaria Sigal Mandelker. Le sanzioni bloccano proprietà e beni negli Stati Uniti o sotto il controllo statunitense dei quattro funzionari sanzionati. Gruppi per i diritti umani hanno documentato oltre 300 morti per mano di poliziotti e milizie filogovernative armate e oltre 700 arresti da quando sono scoppiate le proteste contro il governo di Ortega nell'aprile 2018. (Was)