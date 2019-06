Usa: Camera presenta legge da 4,5 miliardi di dollari per finanziare il confine

- I leader democratici della Casa dei rappresentanti Usa hanno presentato oggi, 21 giugno, una misura di finanziamento d'emergenza da 4,5 miliardi di dollari per soddisfare alcune richieste del presidente Donald Trump per la gestione del flusso di immigrati al confine tra Stati Uniti e Messico. Il disegno di legge di 27 pagine differisce dalla versione approvata dal Senato in commissione questa settimana, includendo richieste per una maggiore supervisione e dando centinaia di milioni di dollari in meno all'agenzia per l'Immigrazione e le dogane (Ice). I Democratici sostengono però che le proposte di legge sono simili, e che quest'ultima versione migliora le prospettive di un compromesso bipartisan prima che il Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) e l'agenzia per la Salute e i servizi umani esauriscano completamente le risorse nelle prossime settimane. Il testo dovrebbe essere votato martedì 25 giugno. (Was)