Colombia: commissario per la pace Ceballos chiede estradizione dirigenti dell'Eln a Cuba

- Il commissario per la pace incaricato per il governo colombiano di gestire i colloqui per un accordo con i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale, Miguel Ceballos, ha inviato una lettera al procuratore della Repubblica, Fabio Espitia Garzon, chiedendo l'attivazione di una formale richiesta di estradizione per i dirigenti dell'Eln che attualmente si trovano a Cuba. La decisione arriva dopo alcuni mesi dalla sospensione di tutti i negoziati di pace tra governo ed Eln decretata dal presidente colombiano, Ivan Duque, all'indomani della rivendicazione da parte dei guerriglieri dell'attentato contro l'accademia di polizia di Bogotà dello scorso 17 gennaio, costata la vita a 23 cadetti. (segue) (Abu)