Colombia: commissario per la pace Ceballos chiede estradizione dirigenti dell'Eln a Cuba (3)

- Tuttavia lo scorso gennaio la delegazione del gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) impegnata nei colloqui di pace con il governo di Bogotà aveva già fato sapere che non avrebbe fatto ritorno in Colombia a causa del mancato rispetto dei protocolli relativi ai colloqui. In un comunicato dall'Eln aveva infatti sottolineato che "uno dei protocolli pattuiti nel aprile 2016 stabilisce che in caso di rottura dei colloqui di pace le parti avranno 15 giorni di tempo a partire dall'annuncio di rottura per pianificare e attuare il rientro in Colombia dei membri della delegazione dell'Eln". Tuttavia, prosegue il comunicato, "lo scorso 18 gennaio il governo ha annunciato al sua indisponibilità a riprendere i colloqui con l'Eln, dichiarando di disconoscere i protocolli firmati nel 2016". (segue) (Abu)