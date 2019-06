Usa: Pelosi a Trump, "nessuna ostilità" contro Iran senza approvazione Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato ieri alle Forze armate Usa di condurre un attacco militare limitato contro l’Iran, in risposta all’abbattimento di un drone statunitense in volo sul Golfo dell’Oman da parte della Repubblica islamica. Il presidente Usa ha però revocato l’ordine in serata, prima che divenisse esecutivo. Il cambio di rotta di Trump ha evitato, almeno per il momento, che la progressiva intensificazione delle tensioni in atto da mesi tra Usa e Tehran sfociasse potenzialmente in un conflitto aperto. Nelle scorse ore la stampa Usa, e in particolare il "New York Times", aveva segnalato possibili indizi di un imminente attacco su scala limitata contro postazioni missilistiche iraniane. Più di una fonte vicina alle Forze armate Usa e all’amministrazione Trump ha confermato che i preparativi per l’attacco erano già in corso, quando il presidente ha deciso di tornare sui suoi passi. (segue) (Was)