Honduras: tre morti nelle proteste contro governo Hernandez (2)

- Il governo di Hernandez deve fare fronte a una forte ondata di proteste avviata a fine aprile contro le riforme del sistema sanitario e dell'istruzione. La protesta si è poi estesa anche al settore dei trasporti e ha quindi interessato anche alcuni settori della polizia che sono entrati pure in sciopero, chiedendo migliori condizioni salariali e di lavoro. In questo scenario si è assistito anche a episodi di saccheggi, mentre lo sciopero dei trasporti sta generando problemi anche per quanto riguarda l'approvvigionamento della benzina e il somministro di elettricità. Il movimento di protesta si è attualmente organizzato attorno ad una piattaforma denominata di "Difesa della salute e dell'educazione pubbliche". (segue) (Mec)