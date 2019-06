Honduras: tre morti nelle proteste contro governo Hernandez (4)

- Lo scorso 20 giugno, ha preso il via il Piano di sviluppo integrale El Salvador-Guatemala-Honduras-Messico, un programma di investimenti che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. Uno strumento, ha scritto il ministro degli Esteri del Messico Marcelo Ebrard, sul suo profilo Twitter, per il quale è stato chiesto al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di nominare un rappresentante in grado di coordinare le 14 agenzie Onu che si vorrebbero coinvolte. (segue) (Mec)