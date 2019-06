Decreto Crescita: Zanettin (FI), bene ok a mio odg su indennizzo a titolari obbligazioni Banca popolare Vicenza

- Il deputato di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, comunica in una nota: "Il governo ha dato parere favorevole all'ordine del giorno a mia prima firma per garantire ai titolari delle obbligazioni subordinate 2013-2018 della Banca popolare di Vicenza, convertite in azioni, la notte del 25 ottobre 2015, un indennizzo nella misura del 95 per cento. Si tratta di una misura di assoluta equità - sottolinea - dal momento che la conversione è avvenuta senza il consenso degli interessati, nella notte, in cui l'istituto di credito Berico, sottoposto a stress test dalla Bce, è stato costretto, in tutta fretta, ad aumentare il proprio patrimonio. Per effetto di tale conversione gli obbligazionisti sono diventati azionisti, e come tali, ad oggi possono contare su un indennizzo solo al 30 per cento. Abbiamo chiesto di sanare questa grave sperequazione - conclude - e il governo, accogliendo il nostro ordine del giorno, ha dato un segnale assolutamente positivo". (Com)