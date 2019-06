Milano: Salvini, pusher straniero picchia a sangue poliziotto, sarà espulso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, informa su Facebook: "In pieno centro a Milano un pusher gambiano irregolare, in Italia con un permesso per motivi umanitari poi ritirato perché 'non c’erano le condizioni', picchia a sangue un poliziotto che lo aveva colto in flagrante a spacciare".Il titolare del Viminale quindi prosegue: "Questo delinquente è stato arrestato e ora si trova in carcere, in attesa della sua espulsione. Pazzesco. Evviva i 'rifugiati'". (Rin)