Venezuela: Guaidò "visita commissario diritti umani testimonia gravità emergenza umanitaria"

- Il presidente dell'Assemblea nazionale (An), leader dell'opposizione al governo e autoproclamatosi presidente del Venezuela ad interim, Juan Guaidò ha affermato che la visita dell'Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Michelle Bachelet è il "riconoscimento dell'emergenza umanitaria" che si registra nel paese. "La visita dell'Alto commissario è il riconoscimento implicito ed esplicito della complessità dell'emergenza umanitaria in Venezuela che è sul punto di diventare una catastrofe senza precedenti nell'emisfero", ha detto Guaidò ai giornalisti riuniti all'uscita dal palazzo legislativo federale dopo aver incontrato Bachelet. Il leader dell'opposizione venezuelana ha poi sottolineato che il commissario Bachelet ha insistito sul rilascio dei cosiddetti "prigionieri politici". Inoltre Guaidò ha informato che Bachelet ha deciso di lasciare due commissari in Venezuela per poter seguire la situazione costantemente. (segue) (Brb)