Sanità: lunedì la presentazione della nuova sezione "malattie rare" del portale Doveecomemicuro.it

- A distanza di 6 anni dalla nascita di Doveecomemicuro.it, il portale dedicato alla ricerca, analisi, valutazione dei servizi offerti da tutte le strutture sanitarie italiane, che oggi conta oltre 1 milione di utenti al mese, entro il mese di giugno si arricchirà di una nuova sezione sulle malattie rare. Dove e Come Mi Curo ha scelto di affrontare il complesso mondo delle malattie rare anzitutto per dare una risposta valida alle persone che necessitano ricevere maggiori informazioni sulla questione. Nel corso di questi 6 anni, infatti, sono state raccolte centinaia di richieste di orientamento da parte di persone con sospetto o di pazienti affetti da malattia rara. Dove e Come Mi Curo proporrà all’interno del portale una sezione contenente oltre 9.000 malattie rare. A ciascuna malattia rara sono stati associati i centri di riferimento in Italia, con la specifica se la struttura sanitaria tratta la patologia per adulti, per bambini o per entrambi. La nuova sezione dedicata alle malattie rare si avvale della collaborazione di un comitato scientifico di rilevanza nazionale. La ricerca della malattia rara in Dove e Come Mi Curo funziona con lo stesso principio delle patologie inserite nel portale. (segue) (Rer)