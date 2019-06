Sanità: lunedì la presentazione della nuova sezione "malattie rare" del portale Doveecomemicuro.it (2)

- Con oltre 2.300 strutture, Dove e Come Mi Curo è un motore di ricerca semplice per l’utente che ha bisogno d’informazioni su visite specialistiche, esami, interventi oppure che desidera trovare le migliori strutture tra diverse patologie con le valutazioni istituzionali di piano nazionale esiti (pne) che indicano l’esperienza della struttura o l'appropriatezza delle tecniche utilizzate. I dati presenti, per quanto concerne le malattie rare, provengono da diverse fonti che sono state standardizzate e presentate in modo semplice e derivano da: Istituto superiore di sanità - centro nazionale malattie rare, ministero della Salute, Orpha.net, Orphadata, siti web delle strutture sanitarie, Siti web Ern, Uniamo. Alla presentazione della sezione malattie rare di Doveecomemicuro.it, lunedì 24 giugno, ore 11.00, presso l’Hotel Nazionale di Roma, interverranno: Walter Ricciardi: professore ordinario di igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica, sede di Roma. Presidente eletto della World Federation of Public Health Associations. coordinatore comitato scientifico Doveecomemicuro.it. Silvestro Scotti: segretario generale nazionale Fimmg (federazione italiana medici di medicina generale). Teresa Petrangolini: direttore Patient Advocacy Lab, Altems Università Cattolica, sede di Roma. Annalisa Scopinaro: presidente di Uniamo Fimr onlus (federazione italiana malattie rare). Modera l’incontro Nicola Cerbino. (Rer)