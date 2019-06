Roma: in piazza del Campidoglio i festeggiamenti per la Giornata internazionale dello yoga

- Nella giornata del solstizio d'estate piazza del Campidoglio ha ospitato la quinta edizione della Giornata internazionale dello yoga. La manifestazione, a cui hanno partecipato circa 200 persone si svolta con il sostegno di associazioni come la Light on yoga Italia, l’Unione induista italiana, il ministero per i Beni e le attività culturali, oltre all'ambasciata Indiana a Roma. (Rer)