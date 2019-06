M5s: Salvini su Di Battista, nessuna morale da chi è in viaggio permanente

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulle critiche pronunciate ieri da Alessandro Di Battista nei suoi confronti, ha commentato: "Lavoro ogni giorno con donne e uomini dei Cinque stelle che si impegnano per questo governo, farmi fare la morale da chi è in viaggio permanente... Ognuno è libero di chiacchierare come vuole", ha concluso intervendo a "Zapping" su Radio1 Rai. (Rin)