Messico: governo annuncia indagine approfondita su rete trasporto illegale migranti

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha dichiarato oggi che è stata avviata un'indagine approfondita sulla rete illegale che offre il "servizio" di trasporto fino agli Stati Uniti ai migranti clandestini del Centroamerica. L'iniziativa, ha sottolineato Ebrard, si svolge al margine del piano di sviluppo da 100 milioni di dollari per i paesi dell'America centrale che punta a ridurre il flusso migratorio verso gli Usa. "Stiamo investigando queste imprese e la loro rete di finanziamento", ha affermato Ebrard, secondo il quale il giro di affari della migrazione clandestina è di quasi 5 miliardi di dollari. "Non è una politica che durerà una settimana, il Messico agirà contro queste reti consistentemente, stiamo elaborando una mappa, sappiamo che i servizi si contrattano in Guatemala, Honduras ed El Salvador e che una parte dell'organizzazione si ramifica e fornisce servizi qui in Messico", ha aggiunto. (segue) (Mec)