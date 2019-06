Messico: governo annuncia indagine approfondita su rete trasporto illegale migranti (2)

- Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha visitato ieri, 20 giugno, la zona frontaliera con il Guatemala per annunciare il lancio di un piano di sviluppo di 100 milioni di dollari, che punta a ridurre il flusso migratorio proveniente dall'America centrale. Il piano verrà avviato come primo paese in El Salvador, dove si investiranno 30 milioni di dollari per piantare alberi da legno e frutta per creare occupazione. I fondi, ha dichiarato il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, permetteranno di piantare 50 mila ettari nel paese. "Dobbiamo dare alla gente, alle famiglie opzioni per vivere qui", ha spiegato. Il lancio del piano è avvenuto nella città frontaliera di Tapachula, alla presenza del presidente di El Salvador Nayib Bukele. (segue) (Mec)