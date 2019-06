Decreto Crescita: Fraccaro, bene approvazione Camera, orgoglioso di norma per efficientamento energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro saluta su Facebook l'approvazione alla Camera del decreto Crescita che, afferma, "punta a fare ripartire l’economia del paese con norme che finanziano lo sviluppo sostenibile, danno respiro agli enti locali, tagliano il costo del lavoro e le tasse alle Pmi, tutelano i lavoratori e i risparmiatori e migliorano la qualità della vita dei cittadini". Nell'annunciare che "ora la palla passa al Senato, dove il decreto Crescita arriverà la prossima settimana per l'approvazione definitiva", Fraccaro si sofferma in particolare su una norma della quale va "orgoglioso" e sulla quale ha "lavorato personalmente, insieme a Luigi di Maio e a Barbara Lezzi". Si tratta del provvedimento, spiega, "che prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro, erogati a tutti i Comuni italiani, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Con questa norma - prosegue - tracciamo una nuova rotta per il nostro paese, basata sulla consapevolezza che oggi la tutela ambientale è la sola vera occasione di sviluppo". (Rin)