Ue: Ronzulli (FI), Conte orgoglioso di Draghi? Merito è di Berlusconi

- La vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, commenta in una nota: "Il premier Conte si dice orgoglioso, in quanto italiano, che il presidente della Bce Mario Draghi abbia ricevuto un apprezzamento unanime durante l'Eurosummit. Noi siamo orgogliosi due volte, sia come italiani sia come Forza Italia, perché se ciò è stato possibile - rimarca - è tutto merito del presidente Berlusconi che con la sua autorevolezza riuscì a far nominare Draghi al vertice della Banca centrale europea vincendo la sfida contro Germania e Francia che invece volevano un tedesco al suo posto".(Com)