Napoli: Sibilia (M5s), via libera a 900 assunzioni per Comune

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle annuncia in una nota "buone notizie per Napoli: poche ore fa in Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al ministero dell'Interno abbiamo approvato il piano per il fabbisogno del personale presentato dal comune di Napoli, dando il via libera all'assunzione di circa 900 dipendenti di cui 148 a tempo determinato e 712 a tempo indeterminato". Si tratta spiega, di "diverse le figure professionali che saranno inserite nell'organico comunale nei prossimi mesi: in particolare saranno assunti insegnati, assistenti sociali e psicologi, funzionari amministrativi, poliziotti locali, architetti, ingegneri ed esperti tecnici. Per molti di questi si attingerà dalle graduatorie Ripam in scadenza". Sibilia quindi aggiunge: "Sono soddisfatto di aver potuto dare l'impulso finale per l'approvazione del piano per il fabbisogno delle risorse umane nel comune di Napoli. Mi auguro che a seguito di questo passo appena compiuto si prenda atto delle sinergie che questo governo sta implementando con gli enti locali. A prescindere da ogni idea politica, ma avendo in testa solo l'interesse dei cittadini. Ora - conclude - ci sono tutte le carte in regola per migliorare i servizi offerti ai napoletani e rendere più funzionale la macchina amministrativa". (Com)