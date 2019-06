Iran: Zarif, il 7 luglio al via seconda fase ritiro impegni su accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran avvierà il 7 luglio la seconda fase delle misure per ridurre gli impegni previsti dal piano d’azione globale congiunto (Jcpoa), ovvero l’accordo sul nucleare sottoscritto nel 2015. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ai giornalisti dopo l’incontro con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, a Isfahan. La prima fase del ritiro dagli accordi del Jcpoa è iniziata lo scorso 8 maggio. Proprio lo scorso 8 maggio, Zarif aveva dato aveva dato un ultimatum di 60 giorni ai rimanenti firmatari del Piano d'azione globale congiunto per mantenere valido l'accordo sottoscritto nel 2015. "Dopo un anno di pazienza, l'Iran ha interrotto quegli impegni impossibili da mantenere a causa dell’uscita degli Stati Uniti”, aveva sottolineato Zarif, precisando che l’azione intrapresa da Teheran rientra nei termini dell’accordo. Il ministro aveva osservato che i restanti firmatari – Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia – avranno “una finestra ristretta per invertire questo percorso”. (Res)