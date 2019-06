Bielorussia-Russia: presidente Lukashenko, Putin a Minsk il 30 giugno per cerimonia finale Giochi europei

- Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato che l’omologo russo Vladimir Putin prevede di recarsi in visita a Minsk per la cerimonia di chiusura dei Giochi europei, manifestazione sportiva multidisciplinare per atleti del Vecchio continente, il 30 giugno. "Come concordato con il presidente russo, darai un'occhiata al lavoro del nostro gruppo congiunto, che lavora sulle questioni problematiche nelle nostre relazioni, e darai la tua valutazione prima di incontrare Putin”, ha detto Lukashenko durante un incontro oggi con il primo ministro russo Dmitrij Medvedev a Minsk. "Secondo il programma concordato, ci incontreremo dopo l'incontro dei capi dei governi, poi lui (Putin) prevede di partecipare alla cerimonia di chiusura dei Giochi europei, ci incontreremo e discuteremo di questo e di altri argomenti", ha aggiunto il leader bielorusso.(Res)