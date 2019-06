Municipio Roma I: Acea Ato 2, notte tra 27 e 28 giugno per lavori sospensione idrica in alcune zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che "per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del I Municipio di Roma. Per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, Acea Ato 2 svolgerà i lavori nelle ore notturne. Di conseguenza, dalle ore 20:00 di giovedì 27 giugno 2019 alle ore 07:00 di venerdì 28 giugno 2019 si verificherà mancanza d’acqua nelle seguenti strade: largo Santa Susanna, via San Nicola da Tolentino, via Sallustiana, via Leonida Bissolati, via Friuli, via San Basilio, salita di San Nicola da Tolentino, via Versilia, via Molise, via Vittorio Veneto, via dei Cappuccini, via della Purificazione, via degli Artisti, via di Sant’Isidoro, via Francesco Crispi, via Sistina, via Gregoriana, piazza della Trinità dei monti, viale della Trinità dei monti, largo Amleto Cataldi, via degli Ippocastani, via Vittoria Aganoor Pompili, via dell’Obelisco, viale dei Bambini, via dei Due Macelli, via del Tritone, largo del Tritone, piazza Barberini, piazza di Spagna, via Barberini, via Zucchelli, via Capo le Case, piazza Mignanelli, via del Belvedere, viale Adamo Mickievicz, viale Gabriele D’Annunzio, viale di Villa Medici, viale dell’Obelisco, viale Oreste Lionello, piazza Bucarest, via delle Quattro Fontane, via dei Giardini, via Rasella, via Avignonesi, via del Boccaccio, via dei Serviti, via del Basilico". (segue) (Com)