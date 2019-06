Municipio Roma I: Acea Ato 2, notte tra 27 e 28 giugno per lavori sospensione idrica in alcune zone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2, rende noto, inoltre, che "potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 20:00 di giovedì 27 giugno 2019 alle ore 07:00 di venerdì 28 giugno 2019, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: piazza Barberini, piazza Mignanelli, largo del Tritone, largo Santa Susanna. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335". Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.it". (Com)