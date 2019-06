Rozzano: assessore De Corato, due agenti polizia locale aggrediti durante un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti della Polizia locale di Rozzano sono stati aggrediti in servizio oggi a Milano. Lo riferisce in una nota l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato esprime solidarietà ai due agenti. “Mentre i due vigili procedevano con l'arresto in via Albarelle a Milano - ricostruisce De Corato - sono stati circondati e aggrediti da rom provenienti dal campo di Milano Chiesa Rossa". "Operare oggi in strada diventa sempre più pericoloso - è la considerazione dell'assessore -. Un semplice posto di blocco può trasformarsi in una tragedia, come accaduto nella Bergamasca all'appuntato scelto dei carabinieri Emanuele Anzini. Ringrazio la Polizia locale e le Forze dell'ordine per il costante e continuo lavoro a difesa dei cittadini”.(Com)