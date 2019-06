Tpl Roma: Celli (Civica), dopo vicenda bus israeliani Raggi valuti se è in grado di continuare

- “La telenovela dei bus usati noleggiati da Israele è giunta all'epilogo. Mi domando se non fosse stata resa pubblica dall'opposizione, quanto avrebbero aspettato i vertici pagati dai romani e la sindaca Raggi ad ammettere la triste verità”. Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. “Uno staff che si rende responsabile di un simile errore dovrebbe essere revocato subito – prosegue Celli – non solo per la pessima figura ma per l'uso pessimo di fondi pubblici, di cui qualcuno dovrà pur rispondere. Lo stato dei trasporti pubblici e dei conti dell'azienda, per cui questa maggioranza ha scelto la strada del concordato preventivo, sono cosi difficili da non ammettere errori di questo tipo. Né è più tollerabile una gestione tanto approssimativa della cosa pubblica. Consiglio alla sindaca di valutare seriamente se è in grado di continuare nel suo mandato, con la squadra che ha scelto in alcune caselle di giunta e delle partecipate. Roma sta soffrendo, che almeno ci risparmino altri annunci o post assolutori".(Com)