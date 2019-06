Usa-Arabia Saudita: telefonata Trump-Mohammad bin Salman, focus su Iran e petrolio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l’erede al trono dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hanno discusso durante una telefonata della stabilità in Medio Oriente e del mercato petrolifero. Lo rende noto il portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley. Trump e Bin Salman “hanno discusso del ruolo fondamentale dell’Arabia Saudita per garantire la stabilità in Medio Oriente e nel mercato petrolifero globale – ha detto -. Hanno parlato anche della minaccia posta dall’escalation nell’atteggiamento del regime iraniano”. (Res)