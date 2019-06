Brasile: vescovi chiedono aiuto al vaticano per difendere la foresta amazzonica

- Il segretariato generale del sinodo dei vescovi brasiliani della regione amazzonica ha pubblicato un documento nel quale chiede aiuto al Vaticano e a tutta la chiesta cattolica in favore la difesa della foresta pluviale minacciata dalla speculazione economica e ambientale. Il documento distribuito alla stampa, intitolato "Instrumentum Laboris" è il risultato di un processo di ascolto iniziato con la visita di Papa Francesco a Puerto Maldonado in Perù nel gennaio 2018 e proseguito con l'iniziativa "consultazione al popolo di Dio", nel corso del quale per tutto l'anno le comunità locali sono state coinvolte in riunioni per esprimere le proprie priorità, e terminato con il consiglio pre-sinodale dello scorso maggio. Il tutto in attesa del sinodo sull'Amazonia in programma in ottobre in Vaticano. (segue) (Brb)