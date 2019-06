Brasile: vescovi chiedono aiuto al vaticano per difendere la foresta amazzonica (3)

- In particolare, violazioni dei diritti delle popolazioni indigene, come il diritto al territorio, l'autodeterminazione, e alla consultazione in caso di demarcazione dei territori. La minaccia deriva dagli interessi economici e politici dei settori dominanti della società, in particolare dalle imprese estrattive. Secondo la denuncia dei rappresentanti della chiesa cattolica i cambiamenti climatici e l'aumento dell'intervento umano come incendi e cambio d'uso del suolo in favore delle piantagioni sta guidando l'Amazzonia verso un punto di non ritorno, con alti tassi di deforestazione, allontanamento della popolazione locale e contaminazione degli ecosistemi e facendo pressione sulle culture locali. (segue) (Brb)