Brasile: vescovi chiedono aiuto al vaticano per difendere la foresta amazzonica (4)

- Nella seconda parte, il documento esamina e offre suggerimenti per contrastare l'attuale deriva, sottolineando quanto Amazzonia sia oggi una bellezza ferita e deformata, un luogo di dolore e di violenza, come indicano eloquentemente i resoconti delle chiese locali ricevute dal segretariato generale del Sinodo. Infine, nell'ultima parte del documento c'è un forte invito ai padri sinodali amazzonici a discutere sul tema proposto dal Papa riguardo i nuovi percorsi per la Chiesa nella regione. In questa parte emerge la richiesta di aiuto della comunità cattolica per cercare di porre argine alla devastazione della foresta amazzonica. (Brb)