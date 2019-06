Maltempo: Torino, due famiglie evacuate in via Crispi, inagibile sede della Circoscrizione 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aggiornamento sui danni dovuti al maltempo a Torino. In corso Duca degli Abruzzi 40 un ramo è caduto sulla carreggiata, un altro ramo è caduto in corso Peschiera 145 all’angolo con corso Ferrucci. L’albero di corso Re Umberto 41 ha radici esposte ed è sotto osservazione dei Vigili del fuoco. In piazza Crispi due famiglie sono state costrette a lasciare l’appartamento per infiltrazioni d’acqua. La sede della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15 risulta inagibile, per via della possibile permanenza di acqua nelle controsoffittature. Inagibilità anche per la piscina Cecchi e per la bocciofila Fortino. In corso Vigevano 41 uno stabile è stato evacuato. (Rpi)