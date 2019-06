Rocca di Papa: personale Roma Capitale collaborerà su base volontaria per servizi a cittadini

- Dopo la drammatica esplosione avvenuta a Rocca di Papa la sindaca di Roma Virginia Raggi ha disposto di dare supporto all'amministrazione comunale attraverso l'invio di personale di Roma Capitale, su base volontaria, che collaborerà alle attività connesse all'erogazione di servizi ai cittadini del territorio colpito da questa tragedia. Lo rende noto il Campidoglio in una nota. In particolare verrà attivato anche un presidio della Polizia locale di Roma Capitale che con pattuglie presidierà i luoghi che sono stati danneggiati dall'esplosione. "Esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa del sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini – dichiara Raggi –. Roma abbraccia la sua famiglia e i suoi cittadini in questo momento di dolore. Roma Capitale metterà a disposizione dipendenti e agenti della Polizia locale che andranno sul posto per collaborare e dare una mano in questo periodo emergenziale. Voglio lanciare anche un appello a tutti i cittadini per dare un contributo alla rete di solidarietà, attraverso il conto corrente attivato per gli aiuti economici ‘Aiutiamo Rocca di Papa’, iban: IT17 B089 5139 3700 0000 0359 152".(Com)