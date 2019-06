Lavoro: Cominardi, bene Convenzione contro violenza e molestie

- "La Convenzione contro la violenza e le molestie sul lavoro rappresenta un risultato importantissimo, a cui l'Italia ha contribuito durante tutta la fase dei lavori portando spunti fondamentali. Infatti, se la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica trasformano radicalmente il mondo del lavoro a livello mondiale, parallelamente gli strumenti per tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori devono essere estesi, condivisi e potenziati". Sono le parole con cui il sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali Claudio Cominardi saluta l'adozione definitiva della Convenzione e delle relative Raccomandazioni avvenuta oggi, ultimo giorno del Centenario dell'Ilo, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la giustizia sociale e i diritti dei lavoratori. "A questo risultato storico devono seguire azioni concrete. Ci impegneremo da subito per creare quell'alleanza tra istituzioni e imprese per garantire, tra le altre cose, l'introduzione di strumenti anti-violenza e di denuncia, la piena tutela dei testimoni, adeguati servizi alle vittime e misure anti-rappresaglia", ha aggiunto. Un ulteriore apprezzamento è stato espresso da Cominardi per l'approvazione della Dichiarazione del Centenario sul "Futuro del Lavoro". Era stato proprio il sottosegretario, in settimana, a partecipare alla sessione plenaria a Ginevra, dove ha dichiarato che "nel mettere al centro della propria azione di Governo le persone, l'Italia è in linea con le raccomandazioni dell'Ilo".(Ren)