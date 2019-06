Uruguay: due vittime e 8.500 evacuati per inondazioni nella regione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di due vittime e oltre 8500 evacuati il bilancio provvisorio delle inondazioni che hanno interessato la regione centrale dell'Uruguay, ed in particolare i municipi di Durazno e Canelones. Lo ha riferito oggi il Servizio di emergenza nazionale (Sinae) che mantiene lo stato di allerta in tutta la zona. I deceduti sono un uomo di 44 anni che era stato evacuato lo scorso lunedì e che ha presumibilmente deciso di tornare a casa per recuperare le sue appartenenze ed un anziano di 82 anni trovato morto all'interno della sua abitazione da una squadra di pompieri. (segue) (Abu)