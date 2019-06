Uruguay: due vittime e 8.500 evacuati per inondazioni nella regione centrale (2)

- In entrambi i casi era stata denunciata la scomparsa e si procedeva alla loro ricerca. Nelle operazioni di riscatto è stata convocato per ordine del governo, oltre alla protezione civile e ai pompieri, anche l'esercito. L'ultimo rilevamento del servizio di emergenza ha registrato 8554 persone evacuate in tutto il paese, delle quali circa la metà assistite in centri di accoglienza e il resto in case di famiglia o amici. I comuni maggiormente interessati sono quelli di Durazno, Florida, Canelones, San José, Soriano, e Treinta y Tres. (Abu)