Rifiuti Roma: Ama, nelle ultime 24 ore raccolte circa 3.100 tonnellate di indifferenziato

- Proseguono le operazioni di raccolta a ciclo continuo per ripristinare adeguati standard di decoro in tutti i quadranti cittadini messe in campo da Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale. Nelle ultime 24 ore, spiega una nota di Ama, i mezzi impiegati dalla municipalizzata capitolina per l’ambiente hanno raccolto circa 3.100 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Operatori ecologici e tecnici aziendali sono al lavoro, prosegue la nota, senza soluzione di continuità nelle aree che, a macchia di leopardo, presentano tuttora giacenze di rifiuti in terra. In particolare, questa mattina le operazioni sono proseguite nel quadrante Nord, con interventi di pulizia e rimozione rifiuti in via Cassia e in via Braccianese (XV municipio) e in via Bufalotta e in via Franco Sacchetti (III municipio). In corso attività di monitoraggio e interventi su tutti i quadranti cittadini. Già predisposti per i prossimi turni ulteriori operazioni in XIII, XIV e XV municipio. In corso, a ciclo continuo, attività di igienizzazione e sanificazione intorno alle postazioni dei cassonetti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Da inizio settimana, sono già oltre 7.000 i contenitori stradali igienizzati.(Com)