Venezuela: viceministro comunicazione "Stati Uniti attuano strategia criminale e aggressiva" (2)

- La presa di posizione di Castillo arriva nel giorno in cui il governo degli Stati Uniti d'America annuncia la possibilità di imporre ulteriori sanzioni per impedire, in particolare, la fornitura di petrolio dal Venezuela a Cuba. Secondo i media locali, il consigliere della sicurezza nazionale statunitense, John Bolton, vuole sfruttare la leva del petrolio per colpire sia il governo venezuelano di Nicolas Maduro sia il governo cubano. Bolton sostiene infatti che Cuba fornisca sostegno militare al Venezuela, e che in cambio ottenga petrolio a prezzi molto inferiori a quelli del mercato mondiale. "Il popolo venezuelano, al contrario, non riceve alcun beneficio dai cubani. Faremo di più per prevenire il trasporto di petrolio dal Venezuela a Cuba. Ovviamente, ogni volta che applichiamo le sanzioni, il regime di Maduro cerca di evitarli, quindi stiamo cercando nuovi modi per evitare che ciò accada", ha scritto Bolton in un post sul suo profilo Twitter. (segue) (Brb)