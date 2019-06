Imprese: Mise su Blutec, firmato accordo per rifinanziamento cigs lavoratori

- E' stato firmato oggi al ministero dello Sviluppo economico un verbale di accordo che consente il rifinanziamento della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dello stabilimento Blutec di Termini Imerese, a partire dal primo luglio e fino al 31 dicembre 2019. Lo riferisce una nota del Mise. I ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro mettono a disposizione fino a 30 milioni di euro, mentre la Regione Siciliana si impegna a destinare circa 12 milioni di euro, facenti parte dei 20 milioni di euro già finanziati, per le due Aree di crisi complessa di Termini Imerese e di Gela. (segue) (Com)