Imprese: Mise su Blutec, firmato accordo per rifinanziamento cigs lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo siglato oggi dal Mise, ministero del Lavoro, Regione Siciliana, Blutec e i sindacati consentirà al Commissario giudiziale di avere il tempo necessario per poter presentare un piano su tutto il perimetro aziendale, individuare nuovi investitori e salvaguardare i lavoratori. Lunedì 24 giugno 2019 è, inoltre, in programma a Termine Imerese un tavolo tecnico dedicato allo sviluppo del territorio, presieduto dal vicecapo di gabinetto Giorgio Sorial, con i sindaci, i rappresentanti della Regione e Invitalia. (Com)