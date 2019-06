Milano: in casa aveva 2 kg di droga e 25 mila euro, arrestato 26enne

- Un uomo di 26 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti del commissariato Porta Ticinese in zona Navigli per detenzione ai fini di spaccio di droga. I poliziotti, che erano già in un palazzo di viale Cassala per un lite domestica, hanno avvertito il forte odore di marijuana proveniente da un altro appartamento sullo stesso pianerottolo e hanno bussato alla porta. Il giovane presente all'interno, una volta accortosi della presenza dei poliziotti, prima di aprire ha gettato dal proprio balcone uno zaino contenente 1,5 chilogrammi di marijuana e mezzo chilo di hashish. Dopo aver aperto la porta il soggetto si è fin da subito mostrato nervoso e agitato. Ha ammesso che droga lanciata un attimo prima dalla finestra fosse sua. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 25 mila euro.(Rem)