Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIncontro dal titolo “Un tuffo nel fare, un salto nel pensare”, dove si raccontano il percorso avviato nel 2012 con il Manifesto pedagogico e tutti i progetti avviati e portati a termine nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia del Comune di Milano. I lavori saranno aperti dall’assessore all’Educazione Laura Galimberti. Il programma prevede gli interventi di Maurizia Pagano dell’Unità di Coordinamento Tecnico Pedagogico del Comune di Milano, Milena Santerini dell’Università Cattolica, Susanna Mantovani dell’Università Bicocca, Franca Locati dell’Ufficio Progetti dell’assessorato all’Educazione, Laura Borghi dell’Unione delle Terre d’Argine, Lucia Balduzzi dell’Università di Bologna e Beatrice Arcari, direttore dei Servizi all’Infanzia del Comune diMilano.Teatro del Buratto, via Bovio 5, M3 Dergano (ore 9.30)Inaugurazione al Parco Lambro del primo campo pubblico italiano di Disc Golf e, contestualmente, viene firmato il Patto di Collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 3, l’associazione IL Disc Golf e Cascina Biblioteca per prendersi cura delle aree, garantendo la piccola manutenzione del campo e animandolo con tornei e iniziative aperte a tutti. Partecipa l’assessore alla Partecipazione, Open Data e Cittadinanza attiva del Comune di Milano Lorenzo Lipparini, delle associazioni Il Disc Golf e Cascina Biblioteca, cooperativa che si occupa di inclusione sociale, servizi alla persona e inserimenti lavorativi, la Presidente del Municipio 3 Caterina Antola e alcuni rappresentanti del Municipio 3.Cascina Biblioteca in via Casoria 50 (ore 10.30)La compagnia di teatro Ditta Gioco Fiaba, con il sostegno di Fondazione Cariplo e in collaborazione con il Comune di Milano, accompagna bambini e ragazzi in uno speciale percorso dedicato alla storia della Prima Guerra Mondiale dal titolo “1918 + 1”.Piazzale Cimitero Monumentale (ore 15.30) (segue) (Rem)