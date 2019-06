Brasile: Assemblea costituente apre inchiesta su rete di corruzione in cui è coinvolto Guaidò

- L'Assemblea costituente nazionale brasiliana (Anc) aprirà un'inchiesta parlamentare per investigare sui presunti atti di corruzione e appropriazione indebita di fondi destinati a programmi di assistenza umanitaria a militari venezuelani che hanno disertato e attraversato il confine di Tachira e Cucuta a partire dal 23 febbraio scorso. Lo riferisce il quotidiano "El Universal", citando il deputato Saul Ortega, il quale ha assicurato che le indagini del caso saranno svolte in maniera accurata e approfondita. L'inchiesta vede coinvolti il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), leader dell'opposizione al governo e autoproclamatosi presidente, Juan Guaidò, e due suoi collaboratori. (segue) (Brb)