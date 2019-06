Brasile: Assemblea costituente apre inchiesta su rete di corruzione in cui è coinvolto Guaidò (5)

- Secondo il procuratore generale Saab, "Guaidò e i suoi collaboratori hanno gonfiato il numero di presunti militari disertori" passati nella città colombiana di Cucutà, "per giustificare lo spreco di denaro". Soldi che sarebbero stati usati per "spese personali, alcol e addirittura prostitute, e che potrebbero essere stati usati anche per finanziare la destabilizzazione contro il Venezuela". Nella giornata di lunedì era stato il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, a mostrare altre prove della presunta trama criminale. (segue) (Brb)