Brasile: Assemblea costituente apre inchiesta su rete di corruzione in cui è coinvolto Guaidò (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conferenza stampa aveva mostrato la schermata di quella che veniva presentata come la conversazione tra Roberto Marrero, capo segreteria di Guaidò, da tempo agli arresti, e la responsabile degli aiuti umanitari, Rossana Barreras. Dai dialoghi sembrerebbe emergere che Guaidò ha chiesto di trasferire il denaro raccolto su un conto della Bank of America, appartenente a Ivan Barrera, parente della responsabile aiuti. Secondo il ministro, queste manovre avrebbero portato a versamenti quotidiani fino a 700mila dollari. (segue) (Brb)