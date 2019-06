Russia-Georgia: Medvedev, “poco professionali” accuse di Zurabishvili a Mosca su disordini

- Le dichiarazioni del presidente georgiano Salome Zurabishvili, secondo cui la Russia sarebbe interessata ai disordini nel paese caucasico sono “poco professionali”,; il capo dello Stato di Tbilisi “ignora” o “sta distorcendo intenzionalmente” la situazione. Lo ha dichiarato il primo ministro russo, Dimitrij Medvedev, durante la sua visita a Minsk a chi gli chiedeva un commento sulle parole di Zurabishvili, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Sputnik”. "Mi sembra che l'affermazione sia estremamente poco professionale”, ha detto il premier russo osservando come le parole del presidente georgiano denoterebbero una “distorsione della situazione". "I noti eventi politici, che sono legati alla lotta politica interna tra l'opposizione radicale e le forze che sono ora al potere, si stanno verificando in Georgia. I tentativi di dare la tutta la colpa alla Russia sembrano semplicemente una distorsione della situazione reale (...) Ma speriamo che il popolo georgiano possa comprendere ogni cosa", ha aggiunto Medvedev.Le proteste sono scoppiate giovedì a Tbilisi per via della partecipazione dei delegati russi alla sessione dell'Assemblea interparlamentare sull'ortodossia. I manifestanti hanno cercato di prendere d'assalto l'edificio del Parlamento. I manifestanti sono stati dispersi dalle Forze speciali, che hanno usato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e idranti.(Rum)